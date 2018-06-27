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АрмИнфо.. Перманентные попытки некоторых членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) политизировать э экономическую площадку Организации не только отрицательно сказываются на многостороннем экономическом региональном сотрудничестве, но и ключевых основ Организации.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом 27 июня в ходе приветственного слова на открытии заседания СМИД ОЧЭС заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Подобные попытки подрывают доверие к ОЧЭС в качестве эффективной региональной экономической Организации. Мы должны решительно пресекать подобные опасные тенденции, в том числе, и на площадке ПА ОЧЭС, которая должна содействовать реализации ключевых целей Организации, вместо того, чтобы заниматься отдельной от других структур ОЧЭС параллельной деятельностью", отметил Мнацаканян.
При этом он подчеркнул, что открытые границы, аполитизированное, непринужденное, свободное и всестороннее региональное сотрудничеством в качестве ключевой цели организации также являются важным условием для содействия стабильности и миру в регионе.
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|Арпине Ованнисян властям Азербайджана: Мы, как и прежде, едины в вопросах общенациональной повестки, безопасности и достоинства
|Карен Назарян: Считаем неприемлемым некоторые попытки политизировать деятельность ОЧЭС
|Омбудсмен Армении: Мишенью азербадйжанских ВС является мирное население приграничных райнонов Армении
|Делегации Азербайджана и Украины попытались политизировать экономическую площадку ОЧЭС
|Правительство Армении проведет внеочередное заседание в закрытом режиме
|Алексис Оганян: 24 часа в Армении. Следите за дальнейшим развитием событий
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|В Ереване стартовала встреча Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества
|Cиноптики рекомендуют избегать прямых солнечных лучей
|ВС РА: Позиции Азербайджана, которые в последний период были приближены к армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана, со всех сторон контролируются армянскими ВС
|Армен Саркисян вновь подчеркнул приверженность Армении к расширению и укреплению партнерских отношений с США
|США рассматривают возможность финансирования строительства приюта для бездомных в Абовяне
|Состоялась первая Спартакиада Банка ВТБ (Армения)
|Полад Бюльбюльоглу грозится силовым путем урегулировать карабахский конфликт, возлагая надежды на Россию
|ПА Евронест: ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС должна быть ускорена
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Арцахе
|В Испании задержаны 142 армянских криминальных авторитета
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Совет Европы готов поддержать реализуемые новым правительством Армении реформы
|Учащиеся летней бизнес-школы посетили административный офис компании Beeline
|Lydian Armenia: После посещения Амулсарского месторождения международные эксперты опубликовали заявления, противоречащие их высказанному мнению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июня
|Омбудсмен Армении: Справедливое правосудие не заканчивается за воротами тюрьмы
|Тоноян: Важно обеспечить атмосферу справедливости и прозрачности в ходе организации летнего призыва и исключить коррупционные проявления
|Политолог: Перед выборами власти, путем громких разоблачений, стараются завоевать авторитет у народа
|Президент Армении провел встречу с крупными французскими бизнесменами
|Шармазанов: Не думаю, что Серж Саргсян замешан в противоправных действиях
|Премьер-министр РА: Второй этап борьбы с коррупцией станет более эффективным
|Наира Зограбян: Я считаю, что все участники азербайджанского ландромата должны сложить свои мандаты в ПАСЕ
|В Ереване зафиксированы случаи дизентерии у детей дошкольного возраста
|Законопроект о признании Геноцида армян в очередной раз отозван из Кнессета Израиля
|Александр Искандарян: Я не исключаю повторения апрельских событий в Арцахе, но сейчас вероятность этого мала
|Армянские налоговики начали проверки в объектах общественного питания республики
|В рамках Евронест принят доклад, где есть положения, касающиеся карабахского конфликта
|Арпине Ованнисян сообщила американским конгрессменам о негативной реакции армянской стороны относительно сделки по продаже военных вертолетов Азербайджану
|Кислер: В процессе создания правового государства важное значение имеет уверенность в справедливости судов
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Фарманян в ПАСЕ: Ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, вызывает беспокойство в плане возможности новой военной агрессии со стороны Азербайджана
|Российские разведчики совершенствуют навыки применения современных средств разведки в горах Армении
|Самвел Фарманян в ПАСЕ: Постреволюционные процессы в Армении не должны быть омрачены политическими преследованиями и давлением на СМИ
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