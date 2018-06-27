Среда, 27 Июня 2018 16:12

АрмИнфо.. Перманентные попытки некоторых членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) политизировать э экономическую площадку Организации не только отрицательно сказываются на многостороннем экономическом региональном сотрудничестве, но и ключевых основ Организации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом 27 июня в ходе приветственного слова на открытии заседания СМИД ОЧЭС заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Подобные попытки подрывают доверие к ОЧЭС в качестве эффективной региональной экономической Организации. Мы должны решительно пресекать подобные опасные тенденции, в том числе, и на площадке ПА ОЧЭС, которая должна содействовать реализации ключевых целей Организации, вместо того, чтобы заниматься отдельной от других структур ОЧЭС параллельной деятельностью", отметил Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что открытые границы, аполитизированное, непринужденное, свободное и всестороннее региональное сотрудничеством в качестве ключевой цели организации также являются важным условием для содействия стабильности и миру в регионе.