Вторник, 26 Июня 2018 19:23

АрмИнфо. Порядка 40 молодых людей, учащихся летней бизнес-школы, которые связывают свое будущее с бизнесом или ИТ-сферой, посетили Центр обслуживания клиентов Beeline, проследили за работой операторов, побывали в службе маркетинга и PR , а также побеседовали с Генеральным Директором компании Андреем Пятахиным.

Как сообщает пресс-служба Beeline, посетители увидели процесс создания продуктов и предложений в компании, и то, как обеспечивается связь с общественностью, вместе с тем были ознакомлены с условиями работы сотрудников компании.

<Мы всегда рады видеть яркие молодые лица в нашем офисе и очень ценим их интерес к нашей компании. У нас есть огромный опыт, который мы можем передать молодежи и всегда рады делать это с той надеждой, что эти знания однажды будут служить созданию их будущей карьеры и сделают их жизнь лучше>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, летняя бизнес-школа была создана летом 2017 года для активной молодежи, обучение в которой направлено на формирование бизнес-навыков у учащихся. В рамках курсов участники посещают крупные компании страны с целью налаживания деловых связей.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".