Вторник, 26 Июня 2018 18:08

АрмИнфо.Справедливое правосудие не заканчивается за воротами тюрьмы. Об этом 26 июня в Ереване на мероприятии, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, личность должна иметь право получения ответов на свои вопросы и после оглашения вердикта, в том числе, и иметь возможность задать волнующие его вопросы тому, кто свидетельствовал в суде против него, а в Армении с этим множество проблем. Татоян заметил, что множество проблем и по вопросу предоставления длительных свиданий арестованным лицам, предоставления надлежащих медуслуг. "В Армении есть серьезные проблемы с надлежащим социальным обеспечением сотрудников пенитенциарных учреждений. Также серьезные проблемы по вопросу обеспечения закрытых учреждений профессиональными кадрами. В Армении в целом дефицит профессиональных кадров перерастает в глобальную проблему", - заявил Татоян.

При этом Омбудсмен Армении заметил, что зачастую поднимается вопрос о ненадлежащих условиях для заключенных в пенитенциарных учреждениях, однако люди забывают о том, что и сотрудники этих учреждений весь свой день проводят там, а следовательно, подвергаются тому же риску, что и заключенные.

Татоян подчеркнул, что все вышеуказанные вопросы должны быть в центре внимания как офиса Омбудсмена, так и надлежащих государственных структур. Он также отметил важность переподготовки кадров. "В наших действиях мы должны руководствоваться принципом "Не навредить"", - заключил защитник прав человека.

В свою очередь исполнительный директор НПО "Против правового произвола" Лариса Алавердян выразила убеждение, что Армения как первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии, должна напрочь отказаться от практики насилия в пенитенциарных учреждениях. "Армения в данном направлении должна сделать больше, чем предусмотрено различными международными конвенциями. Мы должны искоренить жестокое обращение, где бы оно ни применялось, и уже в следующем году зафиксировать достижения. Мы продолжим борьбу против пыток в отношении граждан Армении и Карабаха", - отметила Алавердян.

Отметим, что согласно проведенным исследованиям, в период с 2014 по 2018 гг в пенитенциарных учреждениях Армении было зафиксировано 2331 случаев попыток самоистязаний, в период с 2008 по 2018 гг - 38 случаев самоубийств.