Вторник, 26 Июня 2018 18:06

АрмИнфо.В Центральном сборном пункте Министерства обороны Армении состоялось заседание Республиканской призывной комиссии, в ходе которого были подведены итоги зимнего призыва и обсуждены вопросы надлежащей организации и проведения летнего призыва.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, с докладом-отчетом выступил военком ВС РА, генерал-майор Генрих Мурадян, который говоря о результатах зимнего призыва и организации летнего, представил положительные тенденции и упущения.

Министр обороны Армении Давид Тоноян отметил важность обеспечения атмосферы справедливости и прозрачности в ходе организации призыва, исключение коррупционных проявлений, а также необходимость укрепления контактов между армией и обществом.

Вместе с тем, глава армянского оборонного ведомства еще раз подчеркнул, что весь процесс летнего призыва будет находиться под строгим контролем, особенно работа медицинской комиссии - в многостороннем формате будут изучены документы по медобследованиям призывников, предоставляемые в медучреждениях заключения. Все это будет сделано с целью исключения призыва для молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем, выявления уклонистов от армии, пользующихся документами о ложных болезнях, а также применения соответствующих средств наказания в отношении виновных.

В тоже время, Тоноян поручил предпринять строгие меры не только для надлежащей организации приема призывников на сборном пункте, но и в воинских частях - обеспечения облегченного и плавного процесса приспособления к армейской жизни.

Принимая во внимание призыв премьер-министра Армении к армянским юношам, находящимся за рубежом вернуться на Родину и исполнить свой Конституционный долг, Тоноян напомнил о том, что в отношении вернувшихся уклонистов не будет осуществляться уголовное преследование и, начиная с аэропорта, будет сделано максимальное по осведомлению призывников об их правах, обязательствах и дальнейших действиях