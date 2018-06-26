Вторник, 26 Июня 2018 18:04

АрмИнфо.После революций, и при смене правящих элит в любой стране происходят разоблачения, аресты и задержания. Об этом 26 июня на пресс-конференции заявил директор института <Кавказ> Александр Искандарян. Политолог отметил, что все задержания и разоблачения являются естественным процессом и события в Армении напоминают события в Грузии в 2003 году, а также похожи на киргизскую революцию 2010 года.

Искандарян подчеркнул, что любая революция строится на ожиданиях общественности и отрицании всего предшествующего. <Все дело в том, что люди считают конкретных людей виновными во всех имеющихся в стране проблемах. И они верят, что в случае смены власти все их проблемы исчезнут>, - отметил эксперт.

Политолог также заявил, что заявления нового правительства о полном искоренении коррупции это попытка оправдать революционные ожидания тех или иных слоев общества, подчеркнув, что все не может измениться

в одночасье. <Дело в том, что добиться решения наиболее важных проблем возможно только путем длительной и последовательной работы, а сейчас, перед выборами у новой власти есть необходимость продемонстрировать эффективные и яркие методы борьбы с прошлым. Что сейчас и осуществляет новая власть>, - заключил Искандарян.

Отметим, что за последний месяц в Армении произошел ряд задержаний и крупных разоблачений. В частности, недавно был арестован председатель Союза добровольцев <Еркрапа>, депутата от РПА Манвела Григоряна, 25 июня по подозрению в незаконном хранении оружия был подвергнут приводу брат третьего президента Армении Сержа Саргсян Александр Саргсян. В тот же день по обвинению в незаконном хранении оружия был задержан экс-глава охраны экс-президента Сержа Саргсяна, генерал-майор резерва СНБ Вачаган Казарян, а в выходные в соцсетях появился ролик по результатам расследования имеющегося у мэра Еревана

Тарона Маркаряна имущества.