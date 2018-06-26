Вторник, 26 Июня 2018 18:03

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян, в рамках визита в Париж 24-25 июня, провел встречи с руководителями более двух десятков крупных предприятий, в их числе "Dassault systemes", "Channel", "Credit Agricole"банк, "Aeroport de Paris", "Lactalis group", "CNIM", "Egis-Group", "Surys".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян на встречах представил инвестиционную среду Армении, особенно в свете внутриполитических изменений в стране, а также мероприятий, осуществляемых новым правительством по созданию равной и законной бизнес среды. Президент Армении также подтвердил готовность и приверженность властей страны по созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций.

Саркисян сообщил об инвестиционной привлекательности Армении, а также возможностей и потенциала выхода на рынки Евразийского экономического союза и Ирана.

Президент Армении также коснулся экономического форума, который планируется провести на полях саммита Франкофонии осенью текущего года в Ереване, пригласив предпринимателей принять активное участие в нем.