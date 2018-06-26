Вторник, 26 Июня 2018 17:16

АрмИнфо. "Я не думаю, что Серж Саргсян сделал что-либо такое, чтобы оказаться в центре внимания правоохранителей". Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь Республиканской партии, вице- спикер парламента Эдуард Шармазанов, касаясь последних задержаний бывших должностных лиц, подозреваемых в коррупции. "Саргсян не сделал ничего, кроме хорошего, он защищал интересы Арцаха.

Я не думаю, что он замешан в каких-либо делах. Но это мое личное мнение",- заявил он. Касаясь материалов относительно многомиллионного состояния мэра Еревана Тарона Маркаряна, которые находятся в настоящее время в ведении Службы национальной безопасности, Шармазанов заметил: "Не думаю, что это состояние нажито незаконным путем".

Говоря о задержании главы охранной службы Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна по подозрению в незаконном обогащении, Шармазанов заявил, что не желает вмешиваться в работу правоохранительных органов. "Мы должны уважать презумпцию невиновности, и дать следствию ответить на все вопросы. Если выясниться, что он виновен, то должен понести за это наказание, как и все граждане РА",- заявил он.