Вторник, 26 Июня 2018 16:51

АрмИнфо. Сегодня в Армении борьба с коррупцией является самой обсуждаемой темой и в этом направлении наблюдается активизация деятельности со стороны правоохранительных органов и правительства республики. Об этом 26 июня на совещании, посвященном процессу борьбы с коррупцией, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, на совещании, в котором приняли участие руководители силовых ведомств, Никол Пашинян указал на то обстоятельство, что борьба с коррупцией провозглашена одним из важнейших приоритетов новых властей страны. "В этом контексте крайне важно жестко следовать букве и духу закона, уважать права человека с тем, чтобы в вопросе деятельности правоохранительных органов не было иных комментариев. Когда мы открыли страницу борьбы с коррупцией, мы, в то же время, закрыли тему политических заключенных и политических преследований", - заявил премьер-министр, добавив, что в настоящее время очень важно, чтобы деятельность правоохранительных органов не давала правовых поводов для иных толкований. "Считаю очень важным, чтобы мы этим форматом пришли к единому мнению, будучи первыми уверенными в том, что процесс борьбы с коррупцией будет продолжен. Второй ее этап должен стать более эффективным, и в этом процессе будут гарантированы права человека, законодательство и в целом, интересы общества", - сказал Никол Пашинян.

Затем участники совещания доложили премьер-министру о проделанной в борьбе с коррупцией работой и предстоящих мероприятиях. Был также затронут вопрос о повышении эффективности взаимодействия между правоохранительными органами страны.