Вторник, 26 Июня 2018 16:33

АрмИнфо. <Все участники азербайджанского ландромата, от мала до велика должны покинуть нашу структуру, потому что в условиях вседозволенности даже маленькая рыбка может стать акулой". Об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила члена армянской делегации Наира Зограбян.

Она отметила, что в ходе апрельской сессии в ПАСЕ был обсужден доклад независимого следственного органа ПАСЕ, относительно коррупционных схем и скандалом в Ассамблее. В своем выступлении депутат отметила: "Почти весь доклад был посвящен преступным сделкам Азербайджана по подкупу чиновников в Ассамблее и политике Азербайджана в ПАСЕ. В докладе название Азербайджана звучит бессчетное количество раз и вывод только один, на протяжении долгих лет в ПАСЕ действовала коррупционная схема, в которой главную роль играл азербайджанский ландромат, так называемая икорная дипломатия. И как в своем показании заметил бывший представитель Азербайджана в Совете Европы Ариф Мамедов Азербайджан потратил на взятки в ПАСЕ 30 млн евро.

Согласно докладу, в списке людей, которые проводили незаконные действия в пользу Азербайджана, есть как бывшие, так и ныне действующие депутаты ПАСЕ, чей почетный список возглавил бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунд. Независимая комиссия представила довольно большой список депутатов ПАСЕ, которые на протяжении долгих лет лоббировали политические интересы Азербайджана в нашей структуре и делали все возможное для сокрытия антидемократических действий в данной стране, за что получали миллионы долларов. Затем Петра де Суттер на основании доклада независимой комиссии и бюро ПАСЕ призвал наиболее активных участников азербайджанского ландромата сложить мандаты в ПАСЕ.

На данный момент свой мандат сложил только Цезарь Предан. Все остальные участники ландромата продолжают проявлять упорство. Поэтому, я призываю Ассамблею оставаться верной своему принципу "ноль толерантности к коррупции" и потребовать, чтобы все участники азербайджанского ландромата сложили свои мандаты в ПАСЕ. Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, коснувшись доклада независимого следственного органа, заявил, что Педро Аграмунд является самой крупной "рыбкой" этого списка. Я считаю, что не только самые крупные, но и самые мелкие "рыбы" должны сложить свои мандаты", - заключила Зограбян.