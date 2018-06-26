Вторник, 26 Июня 2018 15:46

АрмИнфо.Председатель МЕРЕЦ, депутат Тамар Зандберг отозвала свой законопроект о признании Геноцида армян, который планировалось обсудить на пленарном заседании Кнессета сегодня 26 июня.

Как сообщает израильский Детали, Зандберг приняла это решение после того, как МИД и коалиция потребовали заменить термин "геноцид" в сформулированном ею законопроекте на "трагедию", или "ужасы, пережитые армянским народом". Она отказалась обсуждать любое предложение, в котором не будет понятия "геноцид". Поняв, что провести законопроект не удастся, Зандберг решила снять его с повестки дня.

Выступая с трибуны Кнессета, лидер МЕРЕЦ, в частности, сказала: "Если не мы, то кто же должен признать Геноцид армян? Мы - народ,

испытавший на себе, что такое геноцид, что такое ненависть, что такое массовое убийство ни в чем неповинных людей. Мы должны стоять в первых рядах тех, кто признает факт геноцида, вне зависимости от наших политических пристрастий. Однако я вижу, что мне не удастся набрать требуемого большинства, чтобы утвердить закон".

Некоторые считают, что подобные намерения депутатов Кнессета блокируются на протяжении длительного времени потому, что могут повлиять на отношения Израиля и Турции. Как известно, последняя категорически возражает против признания событий 1914-1915 годов в Османской империи Геноцидом армян.

Примечательно, что в азербайджанских СМИ распространилась информация о том, что законопроект был снят с повестки заседания Кнессета благодаря усилиям министра обороны Израиля, большого друга Азербайджана Авигдора Либермана