Понедельник, 25 Июня 2018 20:32

АрмИнфо. Глава МИД РА Зограб Мнацаканян в ходе встречи со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий Мами Мизутори отметил важность эффективного сотрудничества, сложившегося между Арменией и офисом Организации

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян также назвал ценным содействие, оказываемое офисом Армении с целью развития институциональных возможностей в этой сфере. В этом контексте министр иностранных дел Армении подчеркнул важность приоритетов Рамочной программы Сэндай по снижению рисков бедствий на 2015-2030 гг.

В свою очередь Мизутори высоко оценила вклад Армении и опыт в деле снижения опасностей бедствий, и в сфере управления ими, выразив готовность продолжить совместную работу в этой области.

Стороны обоюдно высоко оценили вовлеченность Армении в деятельность различных структур ООН, а также инициатив Организации. Собеседники также коснулись, предстоящих в Ереване 26-27 июня мероприятий, которые пройдут в рамках второй платформы программы по снижению риска бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.