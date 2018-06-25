Понедельник, 25 Июня 2018 20:08

АрмИнфо. Армяно-российские многовековые, стратегические и союзнические отношения вступают в новый динамичный этап развития. Об этом в ходе встречи с новоназначенным послом России в РА Сергеем Копыркиным заявил министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

При этом он подчеркнул, что максимальное использование существующего между двумя странами потенциала исходит из интересов Армении и России.

В свою очередь российский дипломат заметил, что сфера территориального управления является одной из важнейших составляющих конструктивного сотрудничества между двумя странами. Посол заверил, что приложит максимум усилий для обеспечения продолжительности отношения между двумя странами, и придания им новой динамики и содержания, в меняющейся геополитической среде Высоко оценив армяно-российское тесное сотрудничество в военно-политических, экономических интеграционных структурах, а также структурах безопасности, Папикян заявил, что дальнейшее углубление и активизация этих отношений окажет положительное воздействие на региональную стабильность и полную реализацию экономического потенциала.

В ходе встречи стороны также коснулись хода подготовки к 7-ой армяно-российской межрегиональной конференции, которая состоится на этой неделе в Ереване, и выразил уверенность, что форум послужит стимулом для развития и укрепления двустороннего межрегионального сотрудничества в сферах промышленности, информационных технологий, туризма, сельского хозяйства и гуманитарной области