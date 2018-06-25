Понедельник, 25 Июня 2018 19:32

АрмИнфо. Представитель Бюро АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян и представитель Верховного органа Арсен Амбарцумян провели встречу с Генпрокурором Армении Артуром Давтяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АРФД, представители партии выразили озабоченность в связи с тем, что до сих пор не раскрыто дело об убийстве главы общины Прошьян Грачья Мурадяна.

В свою очередь Генпрокурор заверил, что во время следствия были проведены все предусмотренные законом мероприятия, для всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств убийства Мурадяна, было выдвинуто и проверенно ряд версий, однако, к сожалению, преступление пока не раскрыто.

При этом Давтян заверил, что будет последователен по вопросу раскрытия этого преступления, и уже дал соответствующие указания не только следователю, который ведет это дело, но и полиции РА.

Представители АРФД отметили, что ожидают скорейшего раскрытия дела и выразили надежду, что последовательные шаги правоохранителей принесут ожидаемых результатов.

Отметим, что тело главы села Прошьян Грачья Мурадяна было обнаружено 2 апреля 2013 года у здания сельской администрации. По данным правоохранительных органов, он скончался от выстрела в область правого виска. По делу об убийстве Мурадяна в следственном отделе полиции Котайкской области было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство лица или его близких в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ходе расследования были арестованы два человека. Подозреваемыми по делу проходят братья Петросяны. Убитый был участником карабахской войны, членом партии АРФ "Дашнакцутюн".