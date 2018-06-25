Понедельник, 25 Июня 2018 18:15

АрмИнфо.Подсудимый по делу о вооруженной группе, бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян вышел на свободу.

Сегодня, 25 июня судья Армен Бекташян принял решение об изменении меры пресечения в отношении последнего. Ваан Ширханян отпущен под поручительство депутатов Парламента РА от блока <Елк> Овика Агазаряна и Сасуна Микаеляна.

Отметим, что на предыдущих заседаниях по данному делу были отпущены Гарник Маркарян, Хачик Аветисян и Эдуард Нерсисян.

Напомним, что Ваан Ширханян проходил по делу о попытке госпереворота.