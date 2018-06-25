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АрмИнфо.Супруга экс-главы Союза добровольцев "Еркрапа" генерала Манвела Григоряна - Назик Амирян будет задержана, сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС) Армении.
"Следователь ССС принял решение о задержании Назик Амирян", - сообщили в ССС. Решение, как отмечается, было принято в рамках дела по факту обнаружения грузовиков с мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже..
Напомним, что 19 июня в пресс-служба Полиции РА проинформировала, что в ведомство поступило оперативное сообщение о том, что по адресу Согомона Таронца 22 в Ереване, припаркованы автомобили марки УАЗ и ГАЗ, груженые мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже.
Согласно информации, водители вышеуказанных машин, являющиеся членами Союза добровольцев "Еркрапа", были подвергнуты приводу в отдел полиции по борьбе с организованной преступностью. При обыске автомобилей было обнаружено 2980 банок с мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата". Как сообщили водители, они загрузили консервы 16 июня по указанию Назик Амирян из административного здания "Еркрапа", расположенного по адресу Аршакунянц 22.
Сегодня же поступила информация, что в рамках уголовного дела в отношении Манвела Григоряна, его сыну, экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну предъявлено обвинение по 179 статье УК РА (хищение в особо крупных размерах). Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Карен Григорян обвиняется в том, что он вместе с отцом и другими лицами присвоил себе доверенное ему имущество в особо крупных размерах. В отношении Карена Григоряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
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|Бывший замминистра обороны Ваан Ширханян вышел на свободу
|Супруга Манвела Григоряна - Назик Амирян будет задержана
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|Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности
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|Тюрколог: Выборы в Турции продемонстрировали - Эрдоган продолжит строительство нового государства своей мечты
|Материалы об имуществе мэра Еревана переданы в СНБ
|Тюрколог: На новой карте Турции Нахиджеван включен в состав Турецкой Республики
|Сын Манвела Григоряна Карен Григорян обвиняется в хищении
|Сегодня в 23:00 Никол Пашинян ответит на вопросы пользователей Facebook
|На заседании Совета добровольцев "Еркрапа" было решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве председателя организации
|Омбудсмен Армении обеспокоен опасными тенденциями попыток воздействия на свободу слова в стране
|Аппарат премьер-министра Армении будет экономить на топливе
|Перед зданием мэрии Еревана в очередной раз проходит митинг с требованием отставки Тарона Маркаряна
|Армянские налоговики провели обыски в фонде брата Сержа Саргсяна: бюджет недополучил налогов в размере 300 млн драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го июня
|СНБ Арцаха обнаружила консервы с этикеткой "Паек солдата"
|Первый вице-премьер Армении: Дело генерала Манвела Григоряна показало, что пропаганда концепции "Армия-нация" "не стоила и гроша"
|Прекращено уголовное преследование в отношении Давида Санасаряна и Армена Мартиросяна
|АО Арцаха: ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения
|Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
|Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
|В Армении возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника
|Армен Саркисян в Соединенном Королевстве представил политические изменения в Армении
|В посольстве Армении в России был показан документальный фильм, посвященный 75-летию Сталинградской битвы
|В одной из воинских частей ВС Армении скончался военнослужащий
|СНБ представила подробности в связи с обыском на территориях, принадлежащих экс- депутату Аракелу Мовсисяну
|Открытие и ведение счетов в Ардшинбанке теперь доступно из-за рубежа
|Критикующие Амулсарский проект международные эксперты изменили свое мнение касательно ряда вопросов
|Инициативная группа созывает граждан Армении на митинг в поддержку антикоррупционной политики правительства
|Принадлежащий мэру Гюмри пивзавод не выплатил в госбюджет налогов на 360 млн. драмов
|"Вор в законе" Андраник Арутюнян задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков
|Министр юстиции Армении находится с рабочим визитом в Венеции
|Столичную Полицию возглавит Артак Погосян
|Ара Габриелян назначен зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Делегации МИД Армении в Москве приняла участие в заседании Консультативного совета руководителей консульских служб стран СНГ
|Мнацаканян Макею: Важно воздерживаться от таких действий, которые могут способствовать гонке вооружения в регионе
|Мнацаканян: Восточное партнерство по-прежнему остается важной платформой для продвижения духа сотрудничества
|Премьер-министр Армении поздравил Мамуку Бахтадзе с избранием на пост главы грузинского правительства
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