Понедельник, 25 Июня 2018 17:35

АрмИнфо.Супруга экс-главы Союза добровольцев "Еркрапа" генерала Манвела Григоряна - Назик Амирян будет задержана, сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС) Армении.

"Следователь ССС принял решение о задержании Назик Амирян", - сообщили в ССС. Решение, как отмечается, было принято в рамках дела по факту обнаружения грузовиков с мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже..

Напомним, что 19 июня в пресс-служба Полиции РА проинформировала, что в ведомство поступило оперативное сообщение о том, что по адресу Согомона Таронца 22 в Ереване, припаркованы автомобили марки УАЗ и ГАЗ, груженые мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже.

Согласно информации, водители вышеуказанных машин, являющиеся членами Союза добровольцев "Еркрапа", были подвергнуты приводу в отдел полиции по борьбе с организованной преступностью. При обыске автомобилей было обнаружено 2980 банок с мясными консервами с надписью "Продаже не подлежит, для солдата". Как сообщили водители, они загрузили консервы 16 июня по указанию Назик Амирян из административного здания "Еркрапа", расположенного по адресу Аршакунянц 22.

Сегодня же поступила информация, что в рамках уголовного дела в отношении Манвела Григоряна, его сыну, экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну предъявлено обвинение по 179 статье УК РА (хищение в особо крупных размерах). Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Карен Григорян обвиняется в том, что он вместе с отцом и другими лицами присвоил себе доверенное ему имущество в особо крупных размерах. В отношении Карена Григоряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.