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АрмИнфо. В среду в столице США Вашингтоне стартует ежегодный этнический фольклорный фестиваль Smithsonian Folklife Festival, в котором примут участие Армения и Каталония. <Армения первая страна в кавказском регионе, которая примет участие в этом авторитетном фестивале>, - об этом сообщает пресс-служба USAID.
Согласно источнику, проводимый с 27 июня до 1 июля и с 4 по 8 июля в комплексе разнообразных памятников и музеев National Mal, фестиваль посетят свыше 170 ремесленников, дизайнеров, музыкантов, поваров, виноделов, танцоров и исполнителей из Армении и Диаспоры.
Посетители армянского павильона смогут научиться выпекать лаваш в тандыре, готовить сыр, гату и шашлык. Вместе с дегустацией вина гости смогут увидеть народные танцы, более того танцевать сами. Кроме того, в рамках фестиваля все желающие смогут виртуально посетить два исторических места Армении - пещеру Арени-1 и монастырский комплекс Нораванк.
Smithsonian Folklife Festival посетят миллионы людей из США и разных стран, в частности будет предоставлена возможность следить за фестивалем в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия вместе с армянскими партнерами Смитсоновский университет презентует программу <Армения. Создание дома>, где будут представлены армянские кухня и ремесло.
Более детальная информация о фестивале представлена на сайте festival.si.edu
Отметим, что Смитсоновский фольклорный фестиваль (Smithsonian Folklife Festival) - это ежегодный международный этнический фестиваль, который с 1967 года каждое лето проходит в Вашингтоне (округ Колумбия, США) под эгидой Смитсоновского института. Он посвящен культурному наследию народов мира.
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|Тюрколог: На новой карте Турции Нахиджеван включен в состав Турецкой Республики
|Сын Манвела Григоряна Карен Григорян обвиняется в хищении
|Сегодня в 23:00 Никол Пашинян ответит на вопросы пользователей Facebook
|На заседании Совета добровольцев "Еркрапа" было решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве председателя организации
|Омбудсмен Армении обеспокоен опасными тенденциями попыток воздействия на свободу слова в стране
|Аппарат премьер-министра Армении будет экономить на топливе
|Перед зданием мэрии Еревана в очередной раз проходит митинг с требованием отставки Тарона Маркаряна
|Армянские налоговики провели обыски в фонде брата Сержа Саргсяна: бюджет недополучил налогов в размере 300 млн драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го июня
|СНБ Арцаха обнаружила консервы с этикеткой "Паек солдата"
|Первый вице-премьер Армении: Дело генерала Манвела Григоряна показало, что пропаганда концепции "Армия-нация" "не стоила и гроша"
|Прекращено уголовное преследование в отношении Давида Санасаряна и Армена Мартиросяна
|АО Арцаха: ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения
|Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
|Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с юбилеем
|В Армении возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника
|Армен Саркисян в Соединенном Королевстве представил политические изменения в Армении
|В посольстве Армении в России был показан документальный фильм, посвященный 75-летию Сталинградской битвы
|В одной из воинских частей ВС Армении скончался военнослужащий
|СНБ представила подробности в связи с обыском на территориях, принадлежащих экс- депутату Аракелу Мовсисяну
|Открытие и ведение счетов в Ардшинбанке теперь доступно из-за рубежа
|Критикующие Амулсарский проект международные эксперты изменили свое мнение касательно ряда вопросов
|Инициативная группа созывает граждан Армении на митинг в поддержку антикоррупционной политики правительства
|Принадлежащий мэру Гюмри пивзавод не выплатил в госбюджет налогов на 360 млн. драмов
|"Вор в законе" Андраник Арутюнян задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков
|Министр юстиции Армении находится с рабочим визитом в Венеции
|Столичную Полицию возглавит Артак Погосян
|Ара Габриелян назначен зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Делегации МИД Армении в Москве приняла участие в заседании Консультативного совета руководителей консульских служб стран СНГ
|Мнацаканян Макею: Важно воздерживаться от таких действий, которые могут способствовать гонке вооружения в регионе
|Мнацаканян: Восточное партнерство по-прежнему остается важной платформой для продвижения духа сотрудничества
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