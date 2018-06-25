Понедельник, 25 Июня 2018 17:11

АрмИнфо. В среду в столице США Вашингтоне стартует ежегодный этнический фольклорный фестиваль Smithsonian Folklife Festival, в котором примут участие Армения и Каталония. <Армения первая страна в кавказском регионе, которая примет участие в этом авторитетном фестивале>, - об этом сообщает пресс-служба USAID.

Согласно источнику, проводимый с 27 июня до 1 июля и с 4 по 8 июля в комплексе разнообразных памятников и музеев National Mal, фестиваль посетят свыше 170 ремесленников, дизайнеров, музыкантов, поваров, виноделов, танцоров и исполнителей из Армении и Диаспоры.

Посетители армянского павильона смогут научиться выпекать лаваш в тандыре, готовить сыр, гату и шашлык. Вместе с дегустацией вина гости смогут увидеть народные танцы, более того танцевать сами. Кроме того, в рамках фестиваля все желающие смогут виртуально посетить два исторических места Армении - пещеру Арени-1 и монастырский комплекс Нораванк.

Smithsonian Folklife Festival посетят миллионы людей из США и разных стран, в частности будет предоставлена возможность следить за фестивалем в онлайн-режиме.

В ходе мероприятия вместе с армянскими партнерами Смитсоновский университет презентует программу <Армения. Создание дома>, где будут представлены армянские кухня и ремесло.

Более детальная информация о фестивале представлена на сайте festival.si.edu

Отметим, что Смитсоновский фольклорный фестиваль (Smithsonian Folklife Festival) - это ежегодный международный этнический фестиваль, который с 1967 года каждое лето проходит в Вашингтоне (округ Колумбия, США) под эгидой Смитсоновского института. Он посвящен культурному наследию народов мира.