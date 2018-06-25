Понедельник, 25 Июня 2018 17:00

АрмИнфо. Глава охранной службы третьего президента Армении Сержа Саргсяна Ваче Казарян подвергнут приводу, сообщают ряд СМИ.

Отмечается, что экс-охранник подвергнут приводу сотрудниками Службы национальной безопасности Армении. Попытки АрмИнфо получить информацию в пресс-службе СНБ, не увенчались успехом.

Напомним, что 22 июня Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника. Факты выявлены в результате проверок в ресторанном комплексе "Янс". Как сообщает пресс- служба СК РА, по уголовному делу, находящемуся в производстве ереванского следственного управления, добыты данные о незаконном обогащении, представлении ложных данных в декларациях или сокрытии данных, подлежащих декларированию. Отмечалось, что в рамках следственных мероприятий 20-ого и 21-ого июня были проведены обыски на территории ресторанного комплекса "Янс", а также по месту жительства директора ООО "Селена" С. Карапетяна, фактического владельца ООО "Селена" Р. Бегларян (Рузанна Бегларян - супруга Ваче Казаряна, который в бытность Сержа Саргсяна президентом занимал должность первого заместителя начальника службы государственной охраны. Ред.) и в ее гараже. Следствием установлено, что муж Р. Бегларян - В. Казарян согласно данным на официальном сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, будучи с 19-ого июня 2008 года по 17- ое мая 2018 года высокопоставленным чиновником, был обязан в соответствии с законом РА "Об общественной службе" в предусмотренном законом порядке представить в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларацию об имуществе и доходах. Однако в декларациях как В. Казаряна, так и его жены Р. Бегларян, отсутствуют заметки об обнаруженных при обыске вышеперечисленных денежных средствах в особо крупных размерах и дорогостоящих вещах. Таким образом, добытые по уголовному делу доказательства, предположительно, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьей 310.1 ("Увеличение за отчетный период имущества и (или) уменьшение обязательств лица, имеющего обязательство по представлению установленной Законом Республики Армения "Об общественной службе" декларации, которые существенно превышают его законные доходы и не обосновываются ими, и если отсутствуют другие признаки преступления, являющиеся основанием для незаконного обогащения") и частью 2 статьи 314.3 ("Представление ложных данных в декларациях или сокрытие данных, подлежащих декларированию, которые повлекли уклонение от декларирования имущества или дохода в особо крупных размерах") УК РА.