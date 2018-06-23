Суббота, 23 Июня 2018 17:23

АрмИнфо. Сотрудники уголовного розыска Аскеранской районной полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) Аскеранского района в результате совместных действий 21 июня в местечке Мирзаджан обнаружили более 25 пустых ящиков из-под мясных консервов и 259 - из- под других консервов с этикеткой "Паек солдата".

Как сообщили в полиции Республики Арцах, найдены также 8 картонных коробок с надписями <Носки. Школа №20 Гюмри>, <Гюмри с вами>, <Армянскому солдату>, <Почет армянскому солдату>, <Солдатский паек>