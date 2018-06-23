Суббота, 23 Июня 2018 17:22

АрмИнфо. Дело генерала Манвела Григоряна показало, что проводимая прежними властями пропаганда концепции "Армия-нация" "не стоила и гроша". Такое мнение высказал в ходе Фейсбуковской пресс-конференции в эфире "Азатутюн ТВ" первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, комментируя разоблачения Службы национальной безопасности Армении в отношении депутата парламента от Республиканской партии, председателя Союза добровольцев "Еркрапа", генерала Манвела Григоряна.

По словам Мирозяна, на протяжении многих лет говорилось о том, что "армия - это наша святая святых, и любой, кто злоупотребляет в этой сфере, является предателем. И вот наступает момент истины: их пропаганда не стоила и гроша".

Арарат Мирзоян также напомнил, что раньше, когда оппозиция указывала на проблемы в армии, власти призывали не говорить об этом. "Некоторые чиновники делали такие ура-патриотические заявления, что мы говорили: эти люди могут сделать все, но не в сфере армии и обороны. И мы, кто критиковал и говорил о том, что есть проблемы, представлялись как менее патриотичные. И когда мы спрашивали, что значит "Армия- нация", они говорили: не говорите об этом, вы тем самым льете воду на мельницу врага", - отметил первый вице-премьер.

Отметим, что концепция "Нация-Армия" была поставлена в обращение экс-министром обороны Вигеном Саркисяном. Тем временем, в январе с.г. в интервью АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян заявил, что взятый на вооружение тезис властей Армении "нация-армия- церковь" - ни что иное как всего лишь новое воплощение практики подавления воли граждан. "Армянский, бесстыдный по своей природе, криминально-олигархический режим испытывает страх исключительно в отношении угрозы собственной физической ликвидации. Однако, это не мешает его участникам апеллировать к нравственным категориям, призывам к совести, нравоучениям, морали, желанию пристыдить любого, критикующего власть имущих, человека. И деятельность министра обороны Армении Вигена Саргсяна и ее защита апологетами властей - наиболее свежий факт, подтверждающий данное наблюдение", - подчеркнул он. В этом свете, аналитик отметил призывы криминально-олигархического режима к совести общества, к смирению с собственными действиями в направлении новых поборов с граждан для "помощи военнослужащим". Саркисян особо выделил стремление призывающих, в первую очередь, пристыдить граждан указывающих на факты коррупции и казнокрадства в армии.