Суббота, 23 Июня 2018 17:22

АрмИнфо. Прекращено уголовное преследование в отношении Давида Санасаряна (ныне - глава Госслужбы контроля) и Армена Мартиросяна (председатель правления партии "Наследие") прекращено. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС).

Согласно информации, уголовное преследование в отношении Армена Мартиросяна и Давида Санасаряна, обвиняемых в организации массовых беспорядков в ереванском квартале Сари Тах 29 июля 2016 года в рамках расследуемого в ССС уголовного дела (по признакам ч.1, ст. 225-й УК РА), прекращено на основании отсутствия в их действиях состава преступления.

На том же основании прекращено уголовное преследование в отношении обвиняемых в участии в массовых беспорядках Овсепа Хуршудяна, Давида Ованнисяна, Ваагна Гумашяна, Ованнеса Казаряна и Гарика Арустамяна (по признакам ч.2-й, ст. 225-й УК РА).

Применяемые к ним меры пресечения также отменены.