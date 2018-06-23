Суббота, 23 Июня 2018 14:20

АрмИнфо.В период с 17-го по 23-е июня режим прекращения огня на линии соприкосновения арцахско-азвербайджанских сил был нарушен около 150 раз, сообщает пресс-служба Армии обороны Республики Арцах.

За отчетный период в направлении армянских позиций противник произвел более 1500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы. Помимо вышеотмеченных нарушений, в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на восточном участке линии соприкосновения, 17 июня, около 21:45, противник предпринял попытку диверсионного проникновения. Передовые подразделения АО Арцаха своевременно пресекли продвижение азербайджанских спецназовцев, отбросив их на исходные позиции. В течение недели на различных участках передовой наблюдались также перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана. "Передовые подразделения АО НКР для подавления наступательных действий ВС Азербайджана предпринимают необходимые меры, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций", - говорится в сообщении оборонного ведомства.