Суббота, 23 Июня 2018 13:55

АрмИнфо. По случаю 65-летия президенту Армении Армену Саркисяну поздравительное послание направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в послании, в частности, говорится: "Уважаемый Армен Варданович, Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего 65-летия.

В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружеских, союзнических отношений между нашими странами, а также на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Армении".