Суббота, 23 Июня 2018 13:07

АрмИнфо. Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения высокопоставленного чиновника. Факты выявлены в результате проверок в ресторанном комплексе "Янс".

Как сообщает пресс-служба СК РА, по уголовному делу, находящемуся в производстве ереванского следственного управления, добыты данные о незаконном обогащении, представлении ложных данных в декларациях или сокрытии данных, подлежащих декларированию.

Ведомство напоминает, что ранее были представлена информация о том, что для комплексной проверки данных, добытых по уголовному делу по факту совершения бухгалтером ООО "Селена" предполагаемого злоупотребления, 20-ого и 21-ого июня были проведены обыски на

территории ресторанного комплекса "Янс", а также по месту жительства директора ООО "Селена" С. Карапетяна, фактического владельца ООО "Селена" Р. Бегларян и в ее гараже.

В результате на месте проживания фактического владельца ООО "Селена"

Р. Бегларян была обнаружена сумма в особо крупных размерах - 35 млн. драмов, 1.110.400 долларов США и 230.500 евро, а в гараже - 2 тыс. долларов США, часы "Franck Muller" в количестве двух штук, по одному автомобилю марок "Range Rover" и "Mercedes-Benz".

Следствием установлено, что муж Р. Бегларян - В. Казарян (Ваче Казарян, который в бытность Сержа Саргсяна президентом занимал должность первого заместителя начальника службы государственной охраны. Ред.) согласно данным на официальном сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, будучи с 19-ого июня 2008 года по 17-ое мая 2018 года высокопоставленным чиновником, был обязан в соответствии с законом Республики Армения "Об общественной службе" в предусмотренном законом порядке представить в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларацию об имуществе и доходах. Однако в декларациях как В. Казаряна, так и его жены Р. Бегларян, отсутствуют заметки об обнаруженных при обыске вышеперечисленных денежных средствах в особо крупных размерах и дорогостоящих вещах.

Таким образом, добытые по уголовному делу доказательства, предположительно, содержат признаки преступлений, предусмотренных

статьей 310.1 ("Увеличение за отчетный период имущества и (или) уменьшение обязательств лица, имеющего обязательство по представлению установленной Законом Республики Армения "Об общественной службе" декларации, которые существенно превышают его законные доходы и не обосновываются ими, и если отсутствуют другие признаки преступления, являющиеся основанием для незаконного обогащения") и частью 2 статьи

314.3 ("Представление ложных данных в декларациях или сокрытие данных, подлежащих декларированию, которые повлекли уклонение от декларирования имущества или дохода в особо крупных размерах") УК РА.

"Принимая во внимание тот факт, что выявленные новые данные не связаны с преступлениями, инкриминируемыми обвиняемым по расследуемому уголовному делу, по решению следователя по особо важным делам следственного управления по Еревану возбуждено новое уголовное дело по статье 310.1 Уголовного кодекса РА и части 2 статьи

314.3", - отмечается в сообщении СК.

Вместе с тем, принято решение направить уголовное дело в Прокуратуру РА для передачи его по подследственности.

Ранее советник председателя следственного комитета Армении Сона Трузян сообщала, что при обыске в элитном ресторанном комплексе "Янс", проведенном в рамках уголовного дела, обнаружена крупная сумма денег в ходе обыска. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в Центральный банк до установления их происхождения. СК Армении сообщил, что финансовые злоупотребления были выявлены в результате внутренних проверок, проведенных в 2017 году руководством принадлежащего ООО "Селена" ресторанного комплекса "Янс". По предварительным данным, бухгалтер, осуществляющий финансово-экономическое управление и несущий материальную ответственность, с октября 2012 года по май 2017 года путем изменения объемов заказов и данных о денежных средствах, единолично, а в ряде случаев вступая в сговор с менеджером, совершил присвоения, причинив компании имущественный вред на сумму порядка 25.000.000 драмов. Из них 6.000.000 драмов бухгалтер в июне 2017 года вернул директору С. Карапетяну в качестве возмещения за причиненный ущерб. По факту было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА, предварительное следствие по которому ведет следственное управление СК РА по городу Еревану. С целью обнаружения документов бухгалтерского учета, касающихся деятельности действующего на территории ресторанного комплекса "Янс" компании "Селена" клуба и открытого кофе и отражающие его реальные масштабы, а также компьютерных и других технических средств и устройств, электронных носителей, содержащих данные о них, 20 июня 2018 года в установленном законом порядке были проведены обыски по месту жительства директора ООО "Селена" С. Карапетяна, фактического владельца ООО "Селена" Р. Бегларяна, а также на территории ресторанного комплекса "Янс".