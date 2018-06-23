Суббота, 23 Июня 2018 12:25

АрмИнфо. В здании Посольства Армении в России 22- го июня состоялся показ документального фильма режиссера Владимира Русаневича "Мы помним Сталинград". Фильм посвящен 75-летию Сталинградской битвы, героями являются ветераны-армяне, участники Сталинградской битвы.

Как сообщает пресс-служба посольства, на мероприятии с приветственной речью выступил посол Армении в России Вардан Тоганян. В своей речи Вардан Тоганян подчеркнул роль армянских ветеранов в ценной битве, которая принесла победу над общим врагом. Посол также вручил председателю <Российско-Армянского молодежного единства> и руководителю общественной организации <Бессмертный полк Армении> Гоар Гумашян благодарственную грамоту за укрепление и углубление армяно-российского сотрудничества.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители армянских и российских общественных организаций, дипломаты и армянские студенты московских вузов.

Организатором мероприятия является Общественная организация "Российско- Армянское Молодежное Единство", которая действует в Армении уже на протяжении 16 лет и является первым официально зарегистрированным объединением российско- армянской молодежи.

Партнерами мероприятия являются Министерство Обороны Республики Армения, общественная организация "Джавахкская диаспора России", а также Московское отделение "Союза Армян России".