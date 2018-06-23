Суббота, 23 Июня 2018 11:34

АрмИнфо. В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных Службой национальной

безопасности (СНБ) Армении, были получены данные о том, что на территориях, принадлежащих экс-депутату Аракелу Мовсисяну, незаконно хранятся оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба СНБ, в связи с активизацией правоохранительных органов против преступности, Мовсисян с целью сокрытия оружия и боеприпасов при помощи доверенных лиц перевез их в другое место.

На основании данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Армении. В рамках вышеуказанного уголовного дела 21- го июня в доме Мовсисяна, а также возможных местах хранения и перевозки оружия- боеприпасов, был произведен обыск. При обыске было обнаружено предположительно законное оружие и боеприпасы с документами регистрации.

Аракел Мовсисян 21-го июня был доставлен в Следственное управление СНБ, где ему были представлены неопровержимые данные о вовлеченности в незаконный оборот оружия. Были также разъяснены основания об освобождении от ответственности, установленной законом при добровольной сдаче оружия. После чего в результате объяснительной работы, последний выразил готовность сдать оружие и боеприпасы, незаконно приобретенные в годы Арцахской освободительной борьбы.

В тот же день, приблизительно в 23:00, Мовсисян из двух тайников, расположенных на безлюдных территориях села Айгек, извлек и добровольно сдал оружие и боеприпасы, в частности, два автомата "АКМ", один из которых с гранатометом, пулемет марки "РПК", ружье марки "Белка", три охотничьих ружья, 162 пули разного калибра. "На основании сдачи оружия и боеприпасов Arakel Мовсисян был выпущен на свободу. Ведется предварительное следствие, назначены соответствующие экспертизы, предпринимаются меры по проверке обнаруженного оружия на использование в преступлениях", - говорится в сообщении ведомства. СНБ вновь напоминает, что в соответствии с УК РА, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы лица освобождаются от ответственности, если их действия не содержат иного состава преступления. Служба нацбезопасности подтверждает, что борьба с незаконнным оружием будет носить последовательный характер и призывает сдавать его правоохранительным органам.

Видеоматериал можно посмотреть по ссылке - http://www.sns.am/index.php/ru/press-center/videos/435-videos-22062018