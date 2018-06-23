Суббота, 23 Июня 2018 09:29

АрмИнфо.Продолжая расширять спектр банковских услуг, Ардшинбанк предлагает своим клиентам за рубежом услугу удаленного открытия карточного счета без посещения банка. Услуга доступна для тех, кто проживает за пределами Армении и имеет банковский счет в другом банке.

Чтобы удаленно открыть карточный счет, необходимо заполнить документы и пройти идентификацию. Приняв положительное решение об открытии карточного счета, Ардшинбанк отправит банковскую карт и конверт с ПИН-кодом клиенту. Для управления своим счетом клиенту будет предоставлена ​​бесплатная услуга мобильного банкинга.

Для удаленного открытия карточного счета необходимо посетить веб-сайт Банка по адресу https://goo.gl/i1TA1a и выполнить действия согласно инструкции или позвонить по телефону: (012) 222222 круглосуточно.