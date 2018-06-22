Пятница, 22 Июня 2018 20:23

АрмИнфо. Инициативная группа граждан, возглавляемая Арташесом Епремяном – человеком, долгие годы разоблачающим коррупционнеы схемы руководителей Армении – призывает граждан страны завтра 23 июня в 18.00 собраться на Площади Республики для проведения митинга–шествия в поддержку правительства Армении, объявившего бескомпромиссную борьбу с взяточниками, коррупционерами, бандитами и ворами в законе.

На своей страничке в Facebook, Епремян выражает уверенность, что такая массовая поддержка сегодня правительству просто необходима, с тем, чтобы морально разоружить корупционеров и воров, недопустить у них даже мысли о реванше, так как все они чувствуют приближающееся возмездие за многолетний грабеж народа и государства.