Пятница, 22 Июня 2018 19:42

АрмИнфо. Пивной завод <Гюмри-Гареджур> в общей сложности не выплатил в госказну порядка 360 млн. драмов, из коих 210 млн. драмов по линии акцизного налога и свыше 150 млн. драмов по линии налога на прибыль. Об этом говорится в официальном сообщении Комитета государственных доходов РА (КГД).

КГД выявил, что компания <Гюмри-Гареджур> реализовывала свою продукцию, в основном, взаимосвязанным компаниям, применяя при этом нерыночные цены. Кроме этого, было выявлено, что компания широко пользовалась услугами многочисленных индивидуальных предпринимателей (ИП), выплачивающих только налог с оборота. Предварительное исследование показало, что эти ИП услуги заводу в действительности не оказывали, но они были вычтены из валового дохода.

Согласно предварительному отчету по налоговым обязательствам, сумма налоговых недоимок компании превышает пятнадцатитысячекратный размер минимальной зарплаты, в связи с чем возбуждено уголовное дело по 2 части 205 статьи Уголовного Кодекса РА.

Отметим, что конечным бенефициарием Гюмрийского пивзавода является бывший мэр второго по значимости города Армении Самвел Баласанян, начавший свою политическую карьеру депутата, а затем и мэра с должности директора этого приватизированного им предприятия. Председателем совета предприятия является его сын Мисак Баласанян.