Пятница, 22 Июня 2018 18:42

АрмИнфо. Следственный комитет Армении 21 июня принял в производство уголовное дело в отношении "вора в законе" Андраника Арутюняна по прозвищу "Андик".

Как сообщает пресс-служба СК, в отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело в связи с приобретением и хранением наркотиков. 20

июня 2018 года в доме Арутюняна был проведен обыск, в результате которого в квартире были обнаружены 9 таблеток с пометкой <М> и белый порошок. В результате судебно-химической экспертизы было установлено, что порошок является препаратом <Метадон> (заменитель героина, входит в список наркотических веществ, запрещённых к обороту - Ред.), массой 0,24 грамма. В найденных таблетках также содержался данный наркотик масса которого составила 0,09 грамов.

В отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело по 266 и 268 статьям УК РА. Андраник Арутюнян задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков.