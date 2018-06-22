Пятница, 22 Июня 2018 18:35

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян находится с рабочим визитом в Венеции. Как сообщает пресс-служба Минюста, Зейналян встретился с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В ходе встречи стороны отметили наличие потенциал для развития сотрудничества. Зейналян подтвердил готовность правительства эффективно сотрудничать с Комиссией.

Затем министр юстиции выступил на 115-м пленарном заседании Венецианской комиссии. В своем выступлении министр отметил, что первоочередной задачей Правительства Армении является создание правительства народа и обеспечение всех необходимых для этого юридических механизмов.

Министр подчеркнул, что для осуществления своей миссии правительство собирается осуществить реформы в избирательном законодательстве для проведения досрочных выборов в соответствии с Конституционными требованиями.

После выступлений министра юстиции Артака Зейналяна и вице-спикера Армении Арпине Ованисян, глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио

заявил о важности организации досрочных выборов в соответствии с принципами Венецианской комиссии. Выборы должны быть прозрачными, и партии должны иметь достаточно времени для подготовки к ним после реформирования Избирательного кодекса.

В заключении Зенйналян заявил, что изменения в Избирательном кодексе будут осуществлены с учетом мнения всех заинтересованных сил.