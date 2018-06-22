Пятница, 22 Июня 2018 17:20

АрмИнфо.Глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выразил уверенность, что отношения между двумя странами и впредь будут развиваться и углубляться в духе партнерства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники коснулись юбилейной даты в отношениях между двумя странами - 25-летию установления дипломатических отношений, высоко оценив достигнутые за этот период успехи. Стороны подчеркнули необходимость использования всего существующего в двусторонних отношениях потенциала, наметив предстоящие шаги в этом направлении.

Мнацаканя выразил благодарность Макею за организацию неформальной встречи министров иностранных дел Восточного партнерства, отметив, что сотрудничество в этом формате призвано дополнить сложившиеся партнерские отношения между Арменией и Беларусью, как в рамках ЕАЭС, ОДКБ, так и в двустороннем формате.

Коснувшись карабахского конфликта, Мнацаканян подчеркнул, что формирования атмосферы способствующей миру имеет исключительное значение с точки зрения эффективности переговорного процесса. В этом связи он отметил важность воздерживания стран партнеров от таких действий, которые могут создать угрозу для этой атмосферы, способствовать гонке вооружения в регионе, препятствовать естественной работе согласованного формата.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.