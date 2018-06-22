Пятница, 22 Июня 2018 17:20

АрмИнфо. События в Армении в апреле и мае текущего года имели исключительно внутренний характер, и являются проявлением чаяний армянского народа. Об этом 22 июня в Минске в ходе выступления на неофициальном заседании глав МИД стран-участниц Восточного партнерства ЕС заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он выразил уверенность в том, что все участники встречи уже информированы о последних процессах в Армении, и в этом контексте подчеркнул неизменную и решительную приверженность нового правительства по реализации мандата народа по укреплению верховенства закона, демократических принципов, борьбе с коррупцией, защите прав человека, а также обеспечению справедливых и равных возможностей для экономической, социальной и иной деятельности. Мнацаканян заверил, что новое правительство, находящееся у власти уже более месяца, неуклонно следует по взятому курсу, что проявляется в конкретных действиях.

Говоря о внешнеполитическом курсе, армянский министр констатировал, что вектор заложен в программе нового правительства. Глава МИД заверил, что Армения привержена преемственности, предсказуемости и усиленному взаимодействие со всеми своими друзьями и партнерами на основе суверенного равенства, и консолидации усилий по продвижению интересов РА, взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.

В то же время он проинформировал, что накануне в Брюсселе состоялось первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС, после началось частичное применение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). "Это была хорошая возможность для анализа нынешнего этапа нашего партнерства и очерчивания будущих приоритетов. Частичное применение CEPA стало возможно благодаря ратификации парламентом Армении 11 апреля данного соглашения. CEPA - это новый правовой фундамент наших отношений с Европейским Союзом и его государствами, которое опирается на давние традиции сотрудничества. Для Армении это также ценный инструмент для содействия проводимым реформам", - сказал Мнацаканян.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Армения продолжит усилия по достижению мобильности партнерства либерализации визового режима с ЕС.

Говоря о Восточном партнерстве, армянский министр подчеркнул, что ВП по-прежнему остается важной платформой для продвижения духа сотрудничества на основе общих принципов и набора ценностей. " Мы будем продолжать настаивать на продвижении такого духа в наших отношениях, и работать в направлении укрепления доверия и взаимного уважения между странами-партнерами. Турбулентность нынешней международной и европейской повестки должна заставить нас укрепить этот посыл", - заметил Мнацаканян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства подтвердил также приверженность Армении по продвижению повестки "20 целей до 2020 года", в основе которой лежит принцип содействия региональной слаженности, сотрудничеству и диалогу между ЕС и Восточными соседями. Он также подчеркнул важность проведения данного мероприятия с точки зрения повышения экономической устойчивости и эффективности взаимодействия в критических областях, связанных с повесткой дня в области устойчивого развития.

Глава МИД также констатировал, что государственные учреждения и гражданское общество Армении значительно выиграли от участия в многочисленных мероприятиях в рамках Восточного партнерства.

В заключение, Мнацаканян выразил готовность Армении взять на себя большую ответственность, и взаимодействовать с ЕС, его государствами-членами и странами- партнерами в направлении формирования более безопасной, стабильной и процветающей общей зоны.