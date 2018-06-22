Пятница, 22 Июня 2018 17:19

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Мамуке Бахтадзе в связи с его избранием на пост главы грузинского правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится: <Поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра. Между нашими народами всегда была атмосфера доверия и взаимопонимания, которая продолжает расширяться и развиваться. В ходе своего недавнего визита в Грузию, я еще раз убедился в том, что в армяно-грузинских отношениях есть большой потенциал. Уверен, что во время Вашего нахождения в должности премьер-министра взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией продолжит развиваться и укрепляться. Приглашая Вас в Армению. Уверен, что этот визит придаст новый импульс к сотрудничеству между нашими странами в различных областях. Желаю вам удачи и заверяю, что любое достижение Грузии мы воспримем как наше>