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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Мамуке Бахтадзе в связи с его избранием на пост главы грузинского правительства.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится: <Поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра. Между нашими народами всегда была атмосфера доверия и взаимопонимания, которая продолжает расширяться и развиваться. В ходе своего недавнего визита в Грузию, я еще раз убедился в том, что в армяно-грузинских отношениях есть большой потенциал. Уверен, что во время Вашего нахождения в должности премьер-министра взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией продолжит развиваться и укрепляться. Приглашая Вас в Армению. Уверен, что этот визит придаст новый импульс к сотрудничеству между нашими странами в различных областях. Желаю вам удачи и заверяю, что любое достижение Грузии мы воспримем как наше>
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|"Вор в законе" Андраник Арутюнян задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков
|Министр юстиции Армении находится с рабочим визитом в Венеции
|Столичную Полицию возглавит Артак Погосян
|Ара Габриелян назначен зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Делегации МИД Армении в Москве приняла участие в заседании Консультативного совета руководителей консульских служб стран СНГ
|Мнацаканян Макею: Важно воздерживаться от таких действий, которые могут способствовать гонке вооружения в регионе
|Мнацаканян: Восточное партнерство по-прежнему остается важной платформой для продвижения духа сотрудничества
|Премьер-министр Армении поздравил Мамуку Бахтадзе с избранием на пост главы грузинского правительства
|Двое депутатов армянского парламента представили гарантии в целях изменения меры пресечения в отношении бывшего заместителя министра обороны
|Армения приглашена на июльский саммит НАТО
|Мнацаканян предостерег страны ЕС и ВП от деятельности, способствующей гонке вооружений в регионе
|Георгий Аветисян назначен начальником инспекции безопасности и контроля качества продуктов питания
|Проведены обыски в центральном отделении Союза добровольцев "Еркрапа"
|Аракел Мовсисян о действиях СНБ в его доме: очень культурно ворвались
|Партия <Наследие> предлагает сформировать временную комиссию по реабилитации
|Йоханнес Хан: Реформы Шенгенского визового кодекса нацелены на ускорение процесса выдачи виз
|Сергей Багратян: Вероятно, досрочные парламентские выборы пройдут в марте-апреле 2019 года
|"Вору в законе" Александру Макаряну предъявлено обвинение в приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах
|Председательство ПАЧЭС перешло от Албании к Республике Армения
|Перед сезоном отпусков Beeline обновил услугу «Роуминг пакет»
|Банк ВТБ (Армения) запустил Претензионный центр
|Мамедъяров утверждает: Карабахский конфликт несет реальную угрозу Восточному партнерству
|У рынка "Воску ашхар" в Ереване проходит акция протеста торговцев ювелирными изделиями
|Министерство ЧС Армении призывает граждан 22 июня с 11:00 до 15:00 избегать прямых ультрафиолетовых лучей
|Мэр Армавира Рубен Хлгатян подаст в отставку
|Минск: Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС
|Аракел Мовсисян выпущен на свободу - надолго ли?
|При участии Beeline стартует проект StartHub по поддержке стартапов
|Автодорога Ванадзор-Алаверди- граница Грузии закрыта для тяжелых грузовых машин
|Асратян: За последние 7 лет Армия обороны НКР уничтожила 22 беспилотника вооруженных сил Азербайджана
|Мнацаканян в Минске участвует в неформальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства
|Глава офиса первого вице-премьера Армении подал заявлении о приостановке рабочих полномочий
|Полиция: “Секюрити дрим” и “Эллипс” присвоили более $2 млн.
|Аракел Мовсисян доставлен в Службу национальной безопасности
|Прекращено уголовное преследование в отношении премьер-министра Пашиняна
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го июня
|Лавров разъяснил азербайджанскому журналисту обстоятельства принятия четырех резолюции СБ ООН по Нагорному Карабаху
|Глава правительства Армении поручил пересмотреть возможности применения спецсредств силами правопорядка
|В Москве состоялись армяно-российские межмидовские политические консультации
|Банк ВТБ (Армения) запустил модернизированные POS-терминалы и круглосуточное телефонное консультирование торговых точек
|Минздрав: Ереванский зоопарк является безопасным, и его посещение не принесет вреда здоровью
|Завершился визит министра юстиции Армении во Францию
|Армения приняла председательство в ПАЧЭС
|Союз добровольцев <Еркрапа> провел внеочередное заседание: Решено приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве главы СДЕ
|Мнацаканян и Могерини подтвердили приверженность углублению отношений между Арменией и ЕС
|Первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС: От борьбы с коррупцией до нормализации отношений с Турцией
|Глава Госслужбы контроля: На протяжении многих лет Армению грабили прежние власти
|"Наследие" представило свои предложения к ИК
|Представители фракций АРФД и "Елк" не сошлись во взглядах относительно рейтинговой избирательной системы
|Глава Совбеза РА: Азербайджан на своей территории осуществил позиционные изменения
|Ванецян и Осипян исключают наличие конкуренции между СНБ и Полицией
|Валерий Осипян: Криминальные авторитеты тоже люди
|Шармазанов главе российской делегации в ПАЧЭС: Членство Армении в ОДКБ не имеет альтернативы
|СНБ Армении раскрыла очередную коррупционную схему в Минобороны
|В Армении будут ограничены полномочия республиканской призывной комиссии
|В Армении специалисты со средним специальным образованием получат право преподавать в школах страны
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