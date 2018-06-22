Пятница, 22 Июня 2018 17:16

АрмИнфо.Армения приглашена на саммит НАТО в июле, как и все другие государства, которые вносят вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане. Об этом РИА Новости сообщил чиновник альянса.

"На саммит приглашены главы государств и правительств всех стран, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане. Это касается и Армении", - сообщил пожелавший остаться неназванным собеседник. При этом он отметил, что каждая страна должна "сама подтвердить свое присутствие". "Поэтому для получения дополнительной информации я бы перенаправил вас к властям Армении", - сказал он. Ранее ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может 11- 12 июля принять участие в саммите НАТО в Брюсселе. А 15 июня во время своего очередного видео-обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшие дни состоится его визит в Брюссель. Он отметил, что в рамках визита запланированы встречи с руководством Евросоюза. По его словам, в ближайшее время запланированы и другие зарубежные визиты. "В целом, мы будем проводить очень активную внешнюю политику. Но в ней не будет реверсов, наша внешняя политика будет предсказуемой",- резюмировал Пашинян.