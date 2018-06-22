Пятница, 22 Июня 2018 15:59

АрмИнфо.Армения привержена исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в рамках согласованного на международном уровне формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом 22 июня в Минске в ходе выступления на неофициальном заседании глав МИД стран- участниц Восточного партнерства ЕС заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, устойчивый мир по-прежнему остается проблемой для региона. "Статус и безопасность Нагорного Карабаха являются главнейшими приоритетами Армении. Создание атмосферы, способствующей миру, имеет решающее значение в деле повышения эффективности переговорного процесса и ей должно быть уделено особое внимание", - сказал армянский министр. И в этом контексте он подчеркнул важность отказа от эскалации ситуации на линии соприкосновения войск между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и вдоль армяно-азербайджанской госграницы, военных вмешательств и риторики ненависти.

В то же время Мнацаканян подчеркнул, что государствам-членам ЕС и странам Восточного партнерства следует решительно отказаться от всех видов деятельности, способствующей гонке вооружений в регионе, и терпеть действия, которые подрывают мирный процесс или оспаривают согласованный формат переговоров. "Концепция и послание Восточного партнерства уместны и подкрепляются подтверждением приверженности Армении миру", - заключил Мнацаканян.

Отметим, что в начале июня стало известно о поставках Беларусью Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA.

Другой скандал, с поставками вооружения Азербайджану возник в конце прошлого года вокруг Чехии. Тогда стало известно, что чешское вооружение через Словакию переправлялось в Азербайджан.