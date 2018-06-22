Пятница, 22 Июня 2018 15:04

АрмИнфо. Для эффективности работы по реформированию Избирательного кодекса Армении необходимо организовать обсуждения с участием парламентских и внепарламентских сил. Об этом в беседе с журналистами 22 июня заявил депутат от фракции <Блок Царукян> Сергей Багратян.

По словам депутата, после этих обсуждений следует проанализировать поступившие предложения и идеи. "Мы считаем, что следует полностью отказаться от рейтинговой системы выборов", - заявил Багратян, добавив, чтов ходе предыдущих парламентских выборов при применении рейтинговой системы имели место такие нарушения, как взятки, давления на участников выборов и др. По словам Багратяна, при исключении данный системы подобного рода нарушения можно будет свести к минимуму.

Кроме того, Багратян уверен, что, таким образом, во время выборов, можно будет избежать повторного голосования, но это будет возможно только после внедрения нового Избирательного кодекса. <Это будет возможно путем внедрения общего регистра отпечатков пальцев. К сожалению, в этом пункте у нас есть определенные проблемы, связанные со временем. Возможно, мы не успеем ввести данную систему до досрочных выборов в парламент. Однако, есть и другой вариант, например, использовать чернила для снятия отпечатков пальцев с пользователей, что позволит избежать повторных голосований", - отметил депутат, добавив, что этот метод применятся также и в соседней Грузии.

Еще одно предложения фракции <Блок Царукян> находится на этапе обсуждений, и касается списков активных и пассивных избирателей.

Таким образом, активными считаются списки тех лиц, которые находятся в Армении, а пассивными - имеющие право голоса граждане, проживающие за рубежом. Объединив этот список, можно будет исключить возможность голосования одного человека вместо другого, который не находится в стране. Багратян также заявил, что у представителей блока есть многочисленные технические предложения. <Целью этих изменений, являются честные и справедливые выборы>, - заявил депутат, добавив, что вероятно, досрочные парламентские выборы состоятся в марте-апреле следующего года