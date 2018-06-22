Пятница, 22 Июня 2018 14:34

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении 21 июня в производство было принято уголовное дело в отношении "вора в законе" Александра Макаряна по прозвищу "Ало".

Как сообщает пресс-служба СК, в отношении Макряна возбуждено уголовное дело в связи с приобретением и хранением наркотиков в особо крупном размере. По данным предварительного следствия 20 июня 2018 года в доме гражданина РФ Александра Макаряна был проведен обыск, в результате которого в квартире была обнаружена желто- зеленая масса. В результате судебно-химической экспертизы было установлено, что данная масса в 11.9 граммов являлась марихуаной.

Макаряну предъявлено обвинение по 268 статье УК РА. Следователь по делу обратился с ходатайством в суд о применении в отношении Макаряна ареста в качестве меры пресечения.