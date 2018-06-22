Пятница, 22 Июня 2018 13:12

АрмИнфо.Beeline перед началом сезона летних отпусков объявляет о запуске обновленной услуги «Роуминг пакет». Находясь в роуминге, абоненты предоплатной и постоплатной системы расчетов мобильной связи Beeline могут по выгодным ценам принимать любые входящие звонки, совершать звонки в Армению и по местным направлениям, а также пользоваться мобильным интернетом. Именно ценам на мобильный интернет Beeline уделил особое внимание в этом сезоне.

Стоимость звонков в рамках услуги составляет 150 драмов за минуту, а интернет доступен за 10 драмов/МБ.

«Сезон летних отпусков начинается, и Beeline рад предложить улучшенную услугу «Роуминг пакет», где основной упор мы сделали на стоимость мобильного интернета в роуминге. Обратная связь от наших клиентов показала, что именно интернет интересен им больше всего, и я надеюсь, что наше новое предложение сделает роуминг еще выгоднее и проще, а отдых наших клиентов еще приятнее», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Услуга «Роуминг пакет» будет действовать в странах Европы и Северной Америки, а также в ОАЭ, Египте, Шри-Ланке, Иране, Австралии, Бразилии, Израиле, Китае и Турции при подключении к сетям любых операторов этих стран.

Для подключения услуги «Роуминг пакет» предоплатным абонентам нужно набрать 255#. Получить информацию об использованном в течение дня объеме можно при помощи команды 215#.

Абоненты постоплатной системы расчетов могут активировать услугу, набрав 245#.

Услуга доступна до 31 октября 2018 года включительно.

Отдельно отметим, что абоненты Beeline в роуминге в любой стране могут бесплатно звонить в колл-центр по номеру +374 8000 0612.

Beeline Armenia входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 240 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами «Beeline», «Киевстар», «Wind», «Mobilink», «Banglalink» и «Djezzy». За более подробной информацией обращайтесь: www.veon.com Служба по связям с общественностью + 37410 290514 Наира Назарян Nnazaryan@beeline.am Григорий Юрин gyurin@beeline.am

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.