Пятница, 22 Июня 2018 13:09

АрмИнфо.С целью повышения качества обслуживания клиентов и проведения максимально оперативной и эффективной работы с предложениями, запросами и жалобами своих клиентов, Банк ВТБ (Армения) запустил специальный Претензионный центр.

Стремясь к максимальной доступности для всех категорий клиентов и удовлетворению потребностей каждого из них, Банк ВТБ (Армения) предлагает следующие 8 способов связи с Банком:

обращения по социальным сетям почтовые обращения обращения через «Ящики жалоб и предложений», размещенные во всех отделениях Банка отправка сообщения через сайт Банка отправка письменного обращения на электронный адрес: headoffice@vtb.am звонки в режиме 24/7 в Контактный центр Банка по номеру 8787 карточные претензии запросы проблемных заемщиков

Перед созданием Претензионного центра Банк провел ряд автоматизаций и оптимизаций бизнес-процессов с целью максимального снижения времени ответа на обращения клиентов.

Банк периодически анализирует все обращения клиентов и предпринимает меры с целью улучшения продуктов, процессов, функционала дистанционных каналов обслуживания и т.д, что будет приводить к постепенному снижению поступающих обращений.

Банк придает большое значение процессу изучения обращений клиентов и высоко ценит в данном направлении сотрудничество с Центральным банком и Финансовым омбудсменом РА.

Срок рассмотрения обращений составляет 10 рабочих дней с момента поступления обращения, однако разъяснения/консультации клиентов начинаются уже с момента получения обращения.

В случае возникновения замечаний, пожеланий или предложений по качеству обслуживания в нашем Банке, вы можете оставить свое обращение, которое будет в обязательном порядке рассмотрено руководством Банка и не останется без ответа.