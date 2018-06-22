Пятница, 22 Июня 2018 13:06

АрмИнфо. "Азербайджан приветствует поощрение связей между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха". Об этом 22 июня в Минске в ходе выступления на неофициальном заседании глав МИД стран- участниц Восточного партнерства ЕС заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Так, азербайджанский министр, коснувшись нагорно-карабахского конфликта, заговорил о реальных угрозах, который представляет этот конфликт Восточному партнерству. "В то время как глава МИД Армении говорит о мире, его страна должна, в первую очередь, покинуть оккупированные ею территории и признать, что факт оккупации несет собой серьезную угрозу миру и безопасности региона. Если Армения рассуждает о мире, то она должна нести ответственность за безопасность, выведя свои войска с оккупированных территорий Азербайджана", - заверил Мамедъяров.

Отметим, что во встрече в Минске участвует и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Более того, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян выложил в Twitter фотографию, где главы МИД Армении, Азербайджана и Беларуси беседуют в кулуарах встречи.