Пятница, 22 Июня 2018 12:51

АрмИнфо.Мэр Армавира Рубен Хлгатян подаст в отставку. Об этом мэр заявил на встрече с губернатором Гагиком Мириджаняном.

На сайте областной администрации сообщается, что губернатор Армавира Гагик Мириджанян принял мэра, а затем членов инициативной группы Армавира. В ходе встречи стороны обсуждали сложившуюся в городе ситуацию.

В ходе встречи с мэром Гагик Мириджанян обсудили ряд внутриполитических вопросов. В конце встречи Хлгатян оповестил губернатора о том, что представит заявление об отставке.

Отметим, что сегодня на внеочередном заседании Совета старейшин Армаваира будет обсужден вопрос о досрочном прекращении полномочий Рубена Хлгатяна.