Пятница, 22 Июня 2018 11:57

АрмИнфо. Бывший депутат от фракции Республиканской партии Армении Аракел Мовсисян ("Шмайс") выпущен на свободу, сообщают СМИ. В пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении воздержались от комментариев по этому поводу, но пообещали АрмИнфо вскоре представить соответствующую информацию.

Тем не менее, глава пресс-центра СНБ Самсон Галстян подтвердил информацию о том, что Аракел Мовсисян накануне вечером был задержан после проведенного обыска в его особняке и доставлен в ведомство. Пока неизвестно, в рамках какого дела проводился обыск - на данном этапе в СНБ воздержались от комментариев по вопросу.

Накануне вечером АрмИнфо сообщало, что СНБ Армении проводит обыски в доме бывшего депутата от фракции РПА Аракела Мовсисяна.