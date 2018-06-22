Пятница, 22 Июня 2018 11:32

АрмИнфо. За последние 7 лет Армия обороны НКР уничтожила 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Армии обороны НКР Сенор Асратян.

"Противник начал применять БПЛА на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения с 2011 года. С этого времени и по сей день, благодаря предпринятым предупреждающим мерам, было выведено из строя 22 БПЛА противника, один из которых 12 сентября 2011 г. на территории, прилегающей к селу Вазгенашен Мартунинского района, 20 - в период со 2 по 30 апреля 2016 года, и еще один в период постапрельских событий. В тот же период АО НКР потеряла 3 БПЛА", - сообщил Асратян.

Отметим, что один из беспилотников АО НКР был сбит противником во время мониторинга линии соприкосновения войск 19 июня текущего года.