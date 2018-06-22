Пятница, 22 Июня 2018 11:31

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в Минске принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Между тем, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" заявил, что "Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности. "Это уже в десятый раз, когда мы встречаемся в таком неофициальном и дружественном формате. Оглядываясь на столь долгую историю контактов, мы можем сказать, что они доказали свою ценность с точки зрения прикосновения к важным региональным вопросам, изучения позиций друг друга по актуальным вопросам и лучшего планирования наших индивидуальных и совместных направлений деятельности", - отметил он.