Четверг, 21 Июня 2018 21:18

АрмИнфо. Уголовное преследование в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, первого вице-премьера Арарата Мирзояна и депутата парламента Сасуна Микаеляна прекращено. Об этом сообщает Специальная следственная служба (ССС) Армении.

Согласно информации, по факту событий, произошедших с 13 по 22 апреля 2018 года ССС возбудила уголовное дело по статье 225 ч.1 и 2, и ст.2251 ч1. и 2. В рамках этого дела 22 апреля были задержаны депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян. Уголовное преследование осуществлялось в отношении Давида Санасаряна (ныне - глава Контрольной службы), Армена Григоряна (ныне - секретарь Совбеза Армении), Левона Барсегяна, Тиграна Мазманяна, Наири Саркисяна, Эрика Хачатряна, Геворга Манукяна, Гора Мирзояна и Айкарама Мнацаканяна.

"Следователь Специальной следственной службы Армении 21 июня принял решение о прекращении уголовного преследования и приостановлении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях указанных лиц>, - говорится в сообщении ССС РА.