Четверг, 21 Июня 2018 19:47

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном 26-летию формирования полицейских войск. Как сообщает пресс-служба правительства, глава Кабмина ознакомился с уровнем технического обеспечения войск, а также спецсредствами, которые Полиция может применить в случаях нарушения общественного порядка. В этом контексте Пашинян поручил пересмотреть возможности применения некоторых спецсредств, с учетом степени их опасности.

Никол Пашинян поздравил служащих с 26-летием формирования структуры и отметил, что сегодня Армения находится на важном историческом этапе, когда все должны ответить на важнейшие вопросы, связанные с прошлым и будущим. По его словам, силы Полиции, и вся Полиция в целом, являются важнейшим госинститутом, деятельность которого настроена <очень тонкими струнами>. Чрезвычайно важная задача ощущать эту границу дозволенного, отметил Пашинян. "Войска Полиции при осуществлении своей деятельности должны руководствоваться закрепленной в Конституции необходимостью защиты прав и свобод человека, принципом равенства прав, соразмерностью полномочий и недопустимостью произвола, а также преследовать иные установленные законом цели. Наша важнейшая задача - организовать работу Полиции и полицейских войск в соответствии с этой логикой", - подчеркнул премьер-министр Армении.