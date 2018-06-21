Четверг, 21 Июня 2018 17:07

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) ввел в эксплуатацию новое поколение технологически модернизированных POS -терминалов и специальных вспомогательных устройств, которые предоставляют возможность клиентам произвести оплату картой бесконтактным способом и без введения PIN-кода, что максимально упрощает процесс оплаты.

Как сообщает пресс-служба Банка, провести безналичный платеж моментально, одним лишь прикосновением карты к постерминалу можно в любой торговой точке, где размещен POS- терминал Банка ВТБ (Армения) из следующего спискаhttps://ru.vtb.am/branches/pos/. Транзакции по бесконтактным картам не требуют ввода PIN -кода при операциях до 10 тыс. драмов, что еще больше упрощает процесс оплаты.

<Банк ВТБ (Армения) таким образом создал все необходимые предпосылки для развития безналичных платежей в стране, упрощая жизнь как держателей карт, так и владельцев торговых точек>, - отмечено в сообщении Банка.

Кроме этого, Банку за счет запуска с августа 2017г. первых бесконтактных карт, сопровождаемого повышенным спросом клиентов, удалось на сегодняшний день перевести на бесконтактную технологию свыше 1/3 своего карточного портфеля.

С целью же повышения качества обслуживания торговых точек, где размещены POS-терминалы Банка ВТБ (Армения), запущена новая круглосуточная услуга консультирования владельцев и сотрудников торговых точек по всем вопросам, связанным с обслуживанием как платежных карт, так и самих постерминалов. Данное нововведение поможет сотрудникам торговых точек обслуживать платежные карты с большей уверенностью, так как сотрудники Контактного центра будут представлять профессиональную помощь.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство не только по общему числу активных карт, но и по объему транзакций. Так, на 1 октября 2017 года у Банка насчитывается почти 334 тыс. шт. активных карт, в частности 152,8 тыс. шт. Visa и 181,2 тыс. шт. MasterCard. Банк ВТБ (Армения) лидирует как по числу Visa, так и по числу MasterCard. На эту дату у Банка насчитывалось 313 собственных POS-терминалов. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.