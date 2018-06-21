Четверг, 21 Июня 2018 16:58

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении провело проверки в Зоологическом парке Еревана на предмет наличия туберкулеза у сотрудников и зверей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе данного обследования было установлено, что ни сотрудники, ни звери в зоопарке не болеют туберкулезом. Таким образом, на данный момент зоопарк является безопасным, и его посещение не принесет вреда здоровью.

Отметим, что зимой в зоопарке Еревана погибли несколько десятков животных, и на тот период туда не пускали посетителей. Причиной гибели животных оказался туберкулез.