Четверг, 21 Июня 2018 16:21

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян 18 по 20 июня рабочим визитом находился во Франции. В рамках визитом Зейналян встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини- Драгони.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Зейналян отметил, что правительство Армении высоко ценит эффективное сотрудничество с Советом Европы в области правосудия, защиты прав человека, борьбы с коррупцией, реформы пенитенциарных учреждений и подчеркнул, что правительство привержено продолжать осуществлять свои обязательства перед Советом Европы. В ходе встречи стороны обсудили Программу взаимодействия между ЕС и Арменией на 2015-2018 гг., которая сейчас находится на итоговом этапе и приоритеты программы взаимодействия на 2019-2022 гг.

Артак Зейналян также подчеркнул необходимость проведения внеочередных парламентских выборов как можно скорее, отметив, что перед этим должен быть реформирован Избирательный кодекс Армении.

Министр юстиции провел также встречу с председателем Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди. В ходе встречи обе стороны подчеркнули, что достижения активного сотрудничества с соответствующей структурой Советом Европы очевидны.

Артак Зейнялн в рамках визита провел еще ряд официальных встреч.