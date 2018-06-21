Четверг, 21 Июня 2018 16:02

АрмИнфо. Сегодня 21 июня Союз добровольцев <Еркрапа> провел внеочередное заседание.

<За недавний период времени многие люди пытались обвинить Союз <Еркрапа> в различных проступках, однако, весь союз не должен отвечать за действия двух-трех людей>, - об этом в ходе заседания заявил член СДЕ, бывший депутат Мясник Малхасян.

Он отметил, что должен быть созван внеочередной съезд, в ходе которого должно быть избрано новое руководство, которое восстановит

репутацию основанного Взагеном Саркисяном Союза <Еркрапа>.

Также в ходе заседания было заявлено, что было решено поручить управлению СДЕ в кратчайшие сроки приостановить полномочия председателя Союза <Еркрапа> Манвела Григоряна.

Также было отмечено, что до внеочередного съезда будет приостановлена финансово- хозяйственная деятельность СДЕ.